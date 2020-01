Playstation fasst euer Spielejahr 2019 zusammen

Während des Spielens vergisst man leicht die Zeit, deshalb ist interessant zu sehen, wie viel Zeit in bestimmte Projekte geflossen ist oder woran man sich wie lange die Zähne ausgebissen hat. In den letzten Jahren gab es vereinzelte Initiativen, die Nutzerstatistiken über einen bestimmten Zeitraum gesammelt, ausgewertet und illustriert haben. Sony, Microsoft und Nintendo haben beispielsweise genaue Datensätze über ihre jeweiligen Communities veröffentlicht und uns auch eine persönliche Zusammenfassung unserer Gaming-Historie angefertigt. Auch für 2019 ist ein solcher Überblick nun verfügbar, zumindest wenn ihr mindestens 18 Jahre alt seid und mindestens zehn Stunden lang auf der Playstation 4 gespielt habt.

Auf der Aktionswebseite von Playstation erhaltet ihr einen Überblick darüber, welche Spiele ihr im vergangenen Jahr am häufigsten gespielt habt, wie viele verschiedene Spiele ausprobiert wurden und wie viele Stunden ihr gezockt habt. Auch Angaben zu verdienten Trophäen, eurem Lieblingsgenre und wie viele der Playstation-Plus-Spiele ihr eurer Sammlung hinzugefügt habt, lassen sich einsehen. Wer an der Aktion teilnimmt kann sogar Avatare und ein dynamisches Design erhalten, allerdings sind die Angaben bei Nutzern von Zweitkonsolen fehlerhaft. Teilt uns doch in den Kommentaren mit, welche eurer Rekorde euch überrascht haben.