PlayStation eröffnet in Los Angeles ein neues Studio für ein großes AAA-Spiel

HQ

PlayStation macht den nächsten Schritt in seinem Bestreben, die Gaming-Welt zu dominieren, indem es ein neues Studio in Los Angeles eröffnet. Laut einer kürzlich veröffentlichten Stellenausschreibung wird das neue Team an einem hochkarätigen AAA-Titel für Konsolen arbeiten, was darauf hindeutet, dass etwas Großes in der Pipeline ist. Unter der Leitung erfahrener Branchenveteranen, darunter Jason Blundell, der für seine Arbeit an Call of Duty bekannt ist, zielt das Studio darauf ab, eine originelle IP zu schaffen, die das Spielerlebnis revolutionieren wird. Erwarten Sie jedoch nicht, in absehbarer Zeit mehr Details zu erfahren - dieses Spiel ist noch Jahre entfernt. Im Moment können die Fans nur darüber spekulieren, woran PlayStation arbeitet.

Bist du gespannt, was als nächstes für PlayStation kommt?