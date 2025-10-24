PlayStation enthüllt neue Astro Bot und Dual Speeder-Figur, um Freude auf unsere Schreibtische zu bringen

HQ

Astro Bot könnte eines der süßesten Maskottchen der PlayStation sein, und es scheint, dass der Plattformbesitzer alles auf den kleinen Bot setzt, der es könnte, vor allem, nachdem er es geschafft hat, den GOTY-Award bei den Game Awards zu gewinnen.

Jetzt, wie Genki_JPN, haben wir eine Enthüllung für eine neue Figur bekommen, die in Zusammenarbeit mit Tamashii Nations mit Astro Bot und seinem Dual Speeder hergestellt wurde, der im Grunde nur ein DualSense-Controller ist, der Düsentriebwerke in den Griffen hat.

Leider kann man diesen Controller mit Superkräften nicht verwenden, aber man kann ihn als Sammelfigur bekommen, da ein lächelndes Astro Bot an der Seite hängt. Das Erscheinungsdatum, die Details zur Vorbestellung und der Preis sind derzeit nicht bekannt, aber wir werden uns bemühen, diese Informationen zu aktualisieren, sobald wir können.

