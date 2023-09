PlayStation enthüllt am Donnerstag aufregende Spiele in State of Play

HQ

Im Jahr 2022 haben Sony und Nintendo uns eine coole Überraschung beschert, indem sie am selben Tag, dem 13. September, einen State of Play und einen direkten Stream veranstalteten. Dies war offenbar ein Erfolg, da die beiden Unternehmen in diesem Jahr dasselbe tun.

Nintendo hat vor ein paar Stunden bestätigt, dass es morgen (den 14. September) um 15 Uhr BST / 16 Uhr MESZ einen direkten Stream gibt, und jetzt ist Sony an der Reihe, offiziell anzukündigen , dass ein State of Play-Stream um 22 Uhr BST / 23 Uhr MESZ beginnen wird. Uns wurde gesagt, dass sich die heutige Show "auf Updates für zuvor angekündigte Spiele konzentrieren wird, die für PlayStation-Konsolen erscheinen. Von Indie- und PS VR2-Highlights bis hin zu großen kommenden Titeln unserer Drittanbieter – erwartet also nicht, dass wir hier die offizielle Enthüllung der Fortsetzung von Ghost of Tsushima, das Gameplay von Insomniacs Wolverine oder Bends Days Gone-Nachfolger erhalten. Ihr werdet aber immer noch das PlayStation Studios-Logo zu sehen bekommen, also weiß ich, dass einige aufgeregt sein werden;)

Was erhoffen Sie sich vom Stand der Dinge?