PlayStation-Co-CEO bestätigt, dass Konsolen nirgendwo hingehen werden

Mit dem zunehmenden Aufkommen von Cloud-Gaming gab es Befürchtungen, dass diese Konsolengeneration möglicherweise unsere letzte sein könnte. PlayStation-Co-CEO Hideaki Nishino hat jedoch keine solchen Sorgen und weiß stattdessen, dass der Hardware eine glänzende Zukunft bevorsteht.

Im Gespräch mit Famitsu (via MP1st) stellte Nishino klar, dass man zwar denken könnte, dass wir in die Ära der Cloud eingetreten sind, das aber noch nicht ganz der Wahrheit entspricht. "Wenn du Cloud-Gaming auf dem PS Portal und PS5-Spielen laufen hast, denkst du vielleicht, dass wir bereits in die Ära des Cloud-Gamings eingetreten sind. Allerdings braucht man immer noch einen Controller und einen Bildschirm in der Hand, und wir glauben, dass die Hardware noch nicht verschwinden wird."

Das bedeutet, dass die PlayStation 6 erwartet wird, aber wenn Sie immer noch an Ihrer PS5 festhalten möchten, wenn die PS6 auf den Markt kommt, können Sie Unterstützung für das Gerät der aktuellen Generation bis weit in die nächste Generation hinein erwarten.

"Bis heute werden viele PS4-Spiele gespielt, und die Anzahl der PS5-Spiele nimmt rapide zu." sagte Nishino. "Es ist unwahrscheinlich, dass sich dies morgen schlagartig ändern wird, daher besteht kein Zweifel daran, dass Heimvideospielkonsolen noch einige Zeit im Mittelpunkt unseres Geschäfts stehen werden."

Wie sieht deiner Meinung nach die Zukunft der Konsolen aus?