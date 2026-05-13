PlayStation-Chef: "Wir als Branche sollten super optimistisch sein, wohin wir gehen."

HQ

Es war eine sehr ungewöhnliche Konsolengeneration. Es begann mitten in der Pandemie, gerade als Live-Service-Spiele ihren absoluten Höhepunkt erreichten. Seitdem sind Entlassungen weit verbreitet, während massive Live-Service-Projekte so viele Ressourcen der Branche beansprucht haben, dass AAA-Spielveröffentlichungen selten sind. Um die Sache noch schlimmer zu machen, wurden viele große Projekte relativ kurz vor der Veröffentlichung eingestellt, und diejenigen, die tatsächlich veröffentlicht wurden, sind erschreckend oft gnadenlos gefloppt.

Das hat die Spielewelt jahrelang wie einen trostlosen Ort erscheinen lassen. Aber letztes Jahr ist etwas mit den Bestseller-AAA-Titeln wie Clair Obscur: Expedition 33, Hades II, Hollow Knight: Silksong und Arc Raiders passiert – und mit Grand Theft Auto VI gleich um die Ecke sieht es besser aus.

Und anscheinend ist es mehr als nur ein Gefühl. PlayStations Leiter für Drittanbieter-Verlag, Christian Svensson (ja, der ehemalige Capcom USA-Chef), teilt The Game Business nun mit, dass es keinen Grund zur Sorge gibt. Er weiß, was kommt, und er glaubt, dass die Branche auf dem Rückweg ist:

"Ich bin in einer unglaublich privilegierten Position, einen erstaunlichen Überblick darüber zu haben, was Spiele in den nächsten 3, 4, 5 Jahren sein werden. Ich kann es dir buchstäblich nicht erklären... Letztes Jahr war ein großartiges Jahr für Spiele. Dieses Jahr wird es noch besser. Nächstes Jahr wird es noch besser. Der Verlauf des Inhalts ist unglaublich positiv. Und wir als Branche sollten trotz der Gegenwinde sehr optimistisch sein, wohin wir gehen."

Svensson sagt weiter, dass sowohl PlayStation als auch ihre Partner derzeit mehrere wirklich gute Entscheidungen treffen, die den Markt noch jahrelang beeinflussen werden, und er sieht keinen Grund zur Sorge. Im Gegenteil:

"Was wir wissen, dass andere Publisher oder Entwickler nicht darüber sprechen können, ist, dass wenn man an einen Produktzyklus von zwei Jahren am unteren Ende, fünf sechs Jahre am oberen Ende denkt, die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, beeinflussen werden, wo wir in fünf oder sechs Jahren stehen werden. Offensichtlich berücksichtigen die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, unseren aktuellen Stand, oder? Und wir freuen uns darauf, wo wir in den nächsten paar Jahren stehen werden. Meiner Meinung nach stehen keine düsteren Zeiten für die Branche bevor. Unsere Partner treffen sehr kluge Entscheidungen. Sehr kluge Entscheidungen werden von Plattformen getroffen. Sei bequemer, als du denkst, dass du es sein solltest."

Im nächsten Jahr wird gemunkelt, dass sowohl die PlayStation 6 als auch die Xbox Helix erscheinen, und es gibt auch Gerüchte, dass Nintendo 2027 einen neuen 3D-Mario veröffentlichen wird. Und was danach passiert, können wir nur spekulieren, aber offenbar gibt es Grund zu hoffen, dass die dunklen Jahre nun hinter uns liegen.