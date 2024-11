PlayStation-CEO kommentiert Entlassungen

HQ

Obwohl wir in diesem Jahr und im Jahr davor einige großartige Spiele veröffentlicht haben, ist es schwer zu sagen, dass wir uns in einer großartigen Ära des Spielens befinden, und das liegt vor allem daran, wie schwierig es für die Leute ist, ihre Rolle in dieser Branche zu halten. Entlassungen werden immer häufiger, von der Entwicklung bis hin zu den Medien. Selbst die großen Studios wie PlayStation sind nicht immun gegen Entlassungen, und der Co-CEO der PlayStation Studios, Hermen Hulst, wurde kürzlich nach Arbeitsplatzverlusten gefragt und wie sie sich auf die Aussichten für PlayStation auswirken.

Im Gespräch mit Variety (bevor Firewalk Studio abgeschaltet wurde, also erwarte keine Kommentare dazu) hatte Hulst folgendes zu sagen:

"Es ist unsere Pflicht, unsere Ressourcenplanung zu überprüfen und sicherzustellen, dass wir ein nachhaltiges Geschäft führen. Das gehört dazu, wenn man CEO ist. Das nehmen wir nie auf die leichte Schulter, denn wir kennen diese Menschen persönlich, und es liegt uns und den Teams sehr am Herzen und das gute Arbeitsklima. Aber ja, wir hatten einige Entlassungen", sagte er. "Aber es ist auch wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass PlayStation Studios auf der inhaltlichen Seite heute eine viel größere Organisation ist als zu Beginn. Es ist enorm gewachsen. Und das ist organisches Wachstum, das unsere bestehenden Teams, glaube ich, ziemlich aggressiv eingestellt haben, ebenso wie durch Fusionen und Übernahmen. Die Organisation, die Beschäftigung ist jetzt viel größer als zum Beispiel vor fünf Jahren."

An anderer Stelle des Interviews verrät der andere Co-CEO der PlayStation Studios, Hideaki Nishino, dass sich die PS5 Pro bereits vor der Markteinführung der PS5 in der Entwicklung befand. "Wir haben mit der Arbeit an der PS5 Pro begonnen, noch bevor die PS5 auf den Markt kam – es war ein weiteres Fünf-Jahres-Projekt für uns. Also gab es ein Gespräch darüber, ob wir noch einen Pro machen wollten oder nicht. Aber die Hauptsache war, dass es Technologien gibt, mit denen wir in drei oder fünf Jahren erwachsen werden können. So sind Innovation und technologischer Fortschritt in einer modernen Welt schneller."