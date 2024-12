PlayStation-CEO: "Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie zufrieden wir mit der Resonanz auf Astro Bot " sind

HQ

Trotz des enormen Lobes und der Preisverleihung, zu der Team Asobi Astro Bot geführt hat, hat der Plattformer seit seiner Veröffentlichung nur rund 1,5 Millionen Einheiten verkauft, was zwar eine starke Zahl für einen Titel ist, der viele der größten Auszeichnungen bei Zeremonien auf der ganzen Welt mit nach Hause nehmen könnte, sich aber in gewisser Weise etwas niedrig anfühlt. Aber glücklicherweise sehen die Co-CEOs von Sony und PlayStation Astro Bot als massiven Gewinn, was sie kürzlich in einem Interview mit der BBC bestätigen.

Herman Hulst sagt: "Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie zufrieden wir mit der Aufnahme von Astro Bot sind."

Hoffentlich bedeutet diese Resonanz, dass PlayStation wieder mehr Wert auf Einzelspieler-Geschichten und Plattformer legt und sich vom Live-Service-Ansatz abwendet, den sie in letzter Zeit verfolgt haben. Unabhängig davon, wofür sich der Videospiel-Titan entscheidet, ist eines sicher: Er hat auch anderswo Erfolg gehabt, vor allem im Handheld-Bereich mit dem PlayStation Portal.

Dies wurde von Hideaki Nishino bestätigt, der kommentiert, dass die Portal " ein großer Erfolg" war und dass sie das Gerät nutzen, um neue Wege für Spieler zu erkunden, um das Spielen zu genießen. Dies geschieht in Form von Cloud-Streaming auf das Gerät, etwas, das PlayStation kürzlich getestet hat. Nishino führt ein bisschen weiter aus: "Wir erforschen immer verschiedene Möglichkeiten, wie Spieler Spiele spielen können."

