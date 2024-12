PlayStation-CEO deutet Wiederbelebung klassischer IPs an

HQ

In einem kürzlichen Interview mit Famitsu verriet der CEO von PlayStation, dass das Unternehmen aktiv nach Möglichkeiten sucht, alte Lieblingsspielserien der Fans zurückzubringen. Das PlayStation-Portfolio bietet eine Fülle von klassischen IPs wie Killzone, Resistance, Infamous, Socom und Twisted Metal, die alle in den letzten Jahren weitgehend verschwunden sind. Der CEO betonte, dass das Unternehmen den Wert dieser Legacy-Spiele anerkennt und erwägt, sie als Teil seiner laufenden Bemühungen zur Stärkung seines Gaming-Angebots wiederzubeleben.

Die Ankündigung erfolgte, nachdem die Begeisterung der Fans durch die Einbeziehung nostalgischer Charaktere in Astro Bot ausgelöst wurde. Viele PlayStation-Spieler haben den Wunsch geäußert, diese ikonischen Charaktere in neuen Abenteuern zu sehen, anstatt sich auf neuere Live-Service-Spiele zu konzentrieren. Angesichts des enormen Potenzials des IP-Katalogs von PlayStation besteht das Gefühl, dass einige dieser beliebten Franchises bald wieder in den Mittelpunkt rücken könnten. Könnte PlayStation bereit sein, einige seiner klassischen Spiele zurückzubringen?

Freust du dich schon auf die mögliche Rückkehr dieser Old-School-PlayStation-Franchises?