PlayStation bringt einige große Spiele mit großen Rabatten im Mai-Sparverkauf

HQ

Es scheint, als gäbe es heutzutage fast immer einen Gaming-Sale. Steam hatte kürzlich sein großes FPS-Fest, bei dem die Nutzer große Rabatte auf alles finden konnten, was in der Ego-Perspektive zu tun hat, und jetzt will PlayStation uns Anfang Mai weitere Rabatte geben.

Der Mai-Sparverkauf läuft jetzt und endet am 8. Mai. Es bietet Hunderte von Titeln mit bis zu 75 % Rabatt, darunter Lords of the Fallen, Final Fantasy XVI, Avatar: Frontiers of Pandora und das legendäre Skull Island: Rise of Kong.

Wenn Sie im Moment zwischen zwei Spielen sind und etwas mit einem Rabatt kaufen möchten, sehen Sie sich hier die vollständige Liste an. Ansonsten sieht es so aus, als würden sich unsere nächsten großen Gaming-Verkäufe der Sommerzeit nähern.