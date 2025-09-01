PlayStation bestätigt, dass der State of Play am Mittwoch stattfindet

HQ

Sony hat gerne State of Play-Präsentationen im September, daher war es sehr zu erwarten, als die Gerüchte über eine solche in diesem Jahr aufkamen. Viele hatten gehofft, dass es Neuigkeiten über Marvel's Wolverine, Hades II, Kingdom Hearts IV, Saros und mehr geben würde. Nun, ich habe gute und schlechte Nachrichten.

Die gute Nachricht ist, dass PlayStation bestätigt, dass ein neuer State of Play-Song am 3. September um 19 Uhr BST/20 Uhr MESZ ausgestrahlt wird. Die "schlechte" Nachricht ist, dass es nur um IO Interactives 007 First Light gehen wird. Wir werden mehr als 30 Minuten Gameplay mit Schießereien, Stealth und Verfolgungsjagden mit hoher Geschwindigkeit zu sehen bekommen, während die dänischen Entwickler uns viele weitere Informationen über das Spiel geben, das irgendwann im Jahr 2026 auf den Markt kommen soll.

Glaubst du, dass dies der letzte State of Play für PlayStation in diesem Jahr sein wird, oder haben sie auch einen allgemeinen geplant?