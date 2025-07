PlayStation bestätigt Abwesenheit auf der Gamescom... wieder

HQ

Wenn ihr gehofft habt, dass die großen Drei nächsten Monat auf der Gamescom sein würden, wollt ihr diese Hoffnungen vielleicht ein wenig zügeln. Xbox und Nintendo werden auf der Messe vertreten sein, aber wieder einmal entscheidet sich Sony, sie nicht zu verpassen.

Wie in einem Gespräch mit der deutschen Zeitung GamesWirtschaft bestätigt wurde, wird Sony nicht auf der Gamescom 2025 vertreten sein. "Sony Interactive Entertainment (SIE) hat derzeit keine Pläne, auf der Gamescom 2025 auszustellen. Wir freuen uns jedoch auf aufregende Inhalte und Veröffentlichungen, die später in diesem Jahr erscheinen", heißt es in der Erklärung von Sony.

Das letzte Mal, dass das blaue Team auf einer Gamescom-Messe präsent war, war 2019. Das bedeutet, dass wir das sechste Jahr in Folge keinen Zugang zu First-Party-PS5-Spielen auf der Messe haben werden. Wenn du jedoch im September in Tokio bist, hast du vielleicht die Möglichkeit, neue Sony-Titel auf der Tokyo Game Show zu sehen, an der PlayStation ihre Teilnahme bestätigt hat.