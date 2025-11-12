PlayStation baut sein Hardware-Angebot mit einem neuen dedizierten Monitor weiter aus

HQ

Bei einem State of Play im September überraschte Sony viele, als es ein neues drahtloses Lautsprechersystem als Teil seiner PlayStation-Hardware-Reihe enthüllte. Dies ist nur der jüngste Schritt, um ein vollständiges Ökosystem zu schaffen, in dem Sie Ihre PlayStation genießen können, und jetzt wurde die nächste Iteration dieser Idee enthüllt.

Bei der State of Play, die gestern Abend Japan gewidmet war, präsentierte Sony Interactive Entertainment die 27" Gaming Monitor. Alles in allem ein ziemlich normaler Name, der viel von dem erklärt, was dieses Gerät auf den Tisch bringt, da es sich um einen 27-Zoll-Monitor handelt, der ein QHD-Bild mit einer Auflösung von bis zu 2560 x 1440p und mit HDR-Unterstützung und VRR von 240 Hz auf kompatiblen PCs liefert.

Das Gerät verfügt über zwei HDMI 2.1-Anschlüsse und einen einzelnen DisplayPort 1.4-Anschluss, und es ist sogar Platz für zwei USB-Typ-A- und einen USB-Typ-C-Anschluss. Es verfügt über einen eingebauten Stereolautsprecher, so dass Sie nicht wirklich für die zuvor angekündigten Lautsprecher ausgeben müssen, und es bietet auch Unterstützung für das VESA-Montagesystem.

Das wichtigste einzigartige Element dieses ansonsten recht standardmäßigen Monitors ist, dass er über einen eingebauten DualSense-Ladehaken verfügt, was bedeutet, dass Sie Ihren PS5-Controller über diesen Monitor aufladen können, ohne dass eine zusätzliche Ladestation (oder ein herumhängendes Kabel) erforderlich ist.

Was die Markteinführung betrifft, so wird der Monitor 2026 zunächst in den USA und Japan debütieren. Wir haben noch keine Preisklasse, auf die wir uns beziehen können, und uns wurde gesagt, dass wir dran bleiben sollen, um breitere Einführungspläne zu erhalten.