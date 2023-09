PlayStation-Autorin spielt Starfield, Gamer wollen, dass sie dafür gefeuert wird

HQ

Alanah Pearce, Autorin für Sony Santa Monica und Streamerin, hat erklärt, dass sie von einem Teil der Gaming-Community unter Beschuss geraten ist, nachdem sie sich selbst beim Spielen von Starfield gestreamt hat.

Pearce ging vor ein paar Tagen viral, weil er 7 Stunden damit verbrachte, nach Pluto zu fliegen, was bewies, dass Schnellreisen in Starfield nicht nötig waren. Sie konnte nicht auf dem Planeten landen, aber es war trotzdem eine beeindruckende Leistung. Jetzt geht sie in einem neuen Video auf einige Trolling-Posts ein, in denen sie aufgefordert wird, von ihrem Job bei Sony Santa Monica gefeuert zu werden.

Der Troll, der den Beitrag verfasste, in dem er versuchte, sie zu feuern (der seitdem über 100 Mal erneut gepostet wurde), markierte Cory Barlog, von dem Pearce sagte, dass er auch Starfield liebte. Während wir vielleicht dachten, die Tage der Konsolenkriege seien vorbei, scheint es, dass Fanboys genauso weit verbreitet sind wie früher, besonders wenn eine große First-Party-Veröffentlichung wie Starfield ihren Kopf erhebt.