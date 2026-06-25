PlayStation ändert sein Grand Theft Auto VI Marketing, weil das Spiel nicht mit einer Disc ausgeliefert wird

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Rockstar hat gestern endlich alles enthüllt (naja, abgesehen vom richtigen Gameplay). Wir wurden über den Preis, die Ausgaben und die Formate informiert, in denen wir Grand Theft Auto VI spielen würden. Obwohl es viele Gründe für Begeisterung gibt, sind einige Spieler auch ziemlich verärgert, und es scheint, dass viele der Kritiken am Spiel darauf zurückzuführen sind, dass in den physischen Versionen keine Disc enthalten ist.

Wie Reforge Gaming auf Twitter/X mitbekommen hat, benötigte PlayStations erster Marketingbeitrag mit Grand Theft Auto VI fast sofort einen Ersatz. Das Bild zeigte nicht nur das alte Logo des Spiels, sondern auch eine PS5 mit einem Laufwerk. Das ist weitgehend sinnlos, wenn man bedenkt, dass man GTA VI - ganz gleich, wie man es kauft - digital installieren und spielen wird.

Das reine digitale Grand Theft Auto VI hat bei manchen Leuten Ärger gemacht, vor allem, weil es einen Präzedenzfall für die Zukunft der Spiele schaffen könnte. Wenn man eine Disc kauft und besitzt, gehört das Spiel einem in einer Weise, wie es nicht der Fall ist, wenn man lediglich Zugriff auf eine digitale Lizenz hat. Da Grand Theft Auto VI voraussichtlich der größte Launch sein wird, den wir je gesehen haben, mag das für die Verkäufe keine Rolle spielen, aber es ist etwas, das einige bereits abgeschreckt hat.