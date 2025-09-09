Playstation 6 soll dauerhaft modular aufgebaut sein

HQ

Laut neuen Berichten von Insider Gaming plant Sony, seine Playstation der nächsten Generation mit einem abnehmbaren Laufwerk auf den Markt zu bringen. Das modulare Modell soll nun ein fester Bestandteil der langfristigen Strategie des Unternehmens werden, und laut mehreren anonymen Quellen sieht Sony die Lösung als einen gewinnbringenden Kompromiss. Ganz einfach, die Kunden können wählen, ob sie in eine volldigitale Unterhaltungsmaschine investieren, ein Paket mit Disc-Laufwerk kaufen oder später ein Upgrade durchführen möchten, wenn sie dies wünschen.

Eine Quelle behauptet, dass die Entscheidung intern "festgeschrieben" ist, da das abnehmbare Laufwerk für die Playstation 5 die Verkaufserwartungen von Sony nicht nur erfüllt, sondern leicht übertroffen hat. Der Hauptgrund für den Schritt sind die "unsicheren Zeiten", in denen die Branche mit Handelskriegen und Zöllen konfrontiert ist, die die globalen Lieferketten beeinträchtigen. Das bedeutet, dass die Playstation 6 in Bezug auf das Design einfacher sein und sich mehr auf die Senkung der Versandkosten konzentrieren wird.

Gleichzeitig wird gemunkelt, dass Sony eine weitere Überarbeitung der Playstation 5 Slim mit weniger Speicherplatz vorbereitet. Die Konsole soll auch weniger wiegen als ihr Vorgänger, was Sonys Ambition, bei jedem möglichen Detail Geld zu sparen, weiter unterstreicht.

Bevorzugen Sie also Ihre Playstation mit oder ohne Disc-Laufwerk?