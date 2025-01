Playstation 6 soll 2027 auf den Markt kommen - SOC-Design bereits fertiggestellt

HQ

Gerüchten zufolge ist das Design des kommenden System-on-Chip (SoC) für die PlayStation 6 bereits fertiggestellt, wobei die Produktion des Chips noch in diesem Jahr beginnen soll. In der Vergangenheit hat Sony seine Konsolen etwa zwei Jahre nach Fertigstellung des ersten SoC-Designs auf den Markt gebracht, was darauf hindeutet, dass die PlayStation 6 bis 2027 in die Regale kommen könnte.

Details bleiben spärlich, aber es wird gemunkelt, dass die Konsole über AMDs kommende RDNA 6-GPU-Architektur in Kombination mit Zen 6-CPU-Kernen verfügen wird. Diese Kombination könnte die PlayStation 6 möglicherweise zur leistungsstärksten Konsole der nächsten Generation machen. Es wird erwartet, dass die Zen-6-Kerne mehrere Verbesserungen mit sich bringen werden, darunter eine deutlich erhöhte Prozessorbandbreite.

Fühlt es sich noch zu früh an, um über die PlayStation 6 nachzudenken, oder seid ihr schon aufgeregt?