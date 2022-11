PlayStation 6 kommt nicht so schnell

HQ

Ein Dokument , das sich auf Microsofts laufende Übernahme von Activision Blizzard bezieht, hat versehentlich einen Einblick in den Geschäftszeitplan von Sony gegeben.

Ausführlich beschrieben wurden Befürchtungen, dass Microsoft das Call of Duty-Franchise von PlayStation-Plattformen zurückziehen könnte, und wie sich dies auf Sonys Fähigkeit auswirken würde, mit dem Unternehmen zu konkurrieren. In dem Dokument heißt es, dass Sony befürchtet, dass seine Plattform der nächsten Generation geschwächt und nicht wettbewerbsfähig sein könnte, da sie bis zum geplanten Veröffentlichungsdatum den Zugang zu Call of Duty und anderen Activision-Titeln verloren hätte.

Wie Sony im selben Bericht feststellt, prognostizieren sie, dass das Franchise bis 2027 nicht mehr zugänglich sein wird. Dies bedeutet, dass die nächste Generation der PlayStation 2027 oder später kommen sollte, was der PlayStation 5 eine ziemlich lange Lebensdauer verleiht.

Es ist erwähnenswert, dass Xbox-Chef Phil Spencer wiederholt seine Verpflichtung bekräftigt hat, Call of Duty nativ auf PlayStation zu halten, aber bis jetzt wurde noch kein tatsächlicher Deal erzielt.

Danke, Eurogamer.