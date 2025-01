PlayStation 5-Zubehör wird nächsten Monat mit der Midnight Black-Kollektion dunkel

HQ

Während Sie Ihre PlayStation 5 und viele ihrer Zubehörteile auf eine Reihe interessanter Arten über Produkte von Drittanbietern anpassen können, gibt es Möglichkeiten, offizielle Ausrüstung und Gegenstände von Sony selbst zu erhalten. Allerdings war Sony oft ziemlich spät dran mit der Einführung von neuem Zubehör und farbigen Produkten für seine PS5-Reihe, weshalb es sich anfühlt, als würde es sehr lange dauern, bis viele der unterstützenden Hardware endlich die richtigen Midnight Black -Optionen erhalten.

In Anlehnung an die Midnight Black -Reihe, die auch für den regulären DualSense-Controller und die Konsolenabdeckungen der PS5 verfügbar war, werden Sie sehr bald in der Lage sein, verdunkelte Versionen des DualSense Edge Pro-Controllers, der Pulse Elite -Kopfhörer, der Pulse Explore -Ohrhörer und der PlayStation Portal zu erhalten.

Diese erweiterte Midnight Black -Kollektion wird ab dem 20. Februar debütieren und was die Preise der einzelnen Geräte betrifft, hat PlayStation Folgendes bestätigt:



DualSense Edge - £199.99/€219.99



Pulse Elite - £129.99/€149.99



Pulse Explore - £199.99/€219.99



PlayStation Portal - 199,99 £/219,99 €



Werdet ihr diesen Februar euer PS5-Zubehörsortiment ausschalten?