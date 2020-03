Playstation 5 und Herbst-Blockbuster: Sony erwartet keine nennenswerten Auswirkungen durch Coronavirus

Das Coronavirus verursacht derzeit nicht nur unsagbares menschliches Leid, die aktuelle Situation führt auch zu einem immensen wirtschaftlichen Schaden, was die Menschen zusätzlich verunsichert. Viele von uns müssen sich aktuell an veränderte Lebenssituationen gewöhnen und das trifft auch auf die Arbeit von Spieleentwicklern zu. Wir sehen die Folgen durcheinander gewirbelter Zeitpläne in verschobenen Spielen, an verspäteten Updates oder an ausbleibenden Lieferungen physischer Spiele.

Angesichts der aktuellen Weltlage und im Hinblick auf die bevorstehende Veröffentlichung der neuen Konsolengeneration gegen Ende des Jahres fragen sich einige Menschen, ob Playstation 5 oder Xbox Series X wirklich wie geplant zu Weihnachten eingeführt werden können. In einer Pressemitteilung gab Sony am Freitag einen Überblick darüber, wie unterschiedliche Teile ihres Geschäfts von der aktuellen Situation betroffen sind. Beim Segment Game & Network Services steht Folgendes:

"Sony schätzt, dass es für das laufende Geschäftsjahr keine wesentlichen Auswirkungen auf diesen Geschäftszweig geben wird. Obwohl bisher keine Probleme aufgetreten sind, überwacht Sony sorgfältig das Risiko von Verzögerungen bei den Produktionsplänen für Spielesoftwaretitel, sowohl bei Erstanbietern als auch bei Partnerstudios, hauptsächlich in Europa und den USA."

Sony hält also an ihrem Zeitplan fest und geht sogar davon aus, dass sich durch das Coronavirus die Arbeiten externer Entwickler in keinem "nennenswertem Ausmaß" verzögern werden. Die Herbstspiele der PS4 werden mittlerweile in der Endphase der Entwicklung stecken und die Produktion der Playstation 5 dürfte ebenfalls langsam starten. Es scheint bislang so, als wären Predator: Hunting-Grounds, The Last of Us: Part II und Ghost of Tsushima relativ sicher, doch das kann sich natürlich noch ändern. Was haltet ihr von der Sache?