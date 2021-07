Playstation 5: Sony beschreibt zwölf Schritte zum Installieren einer Festplattenerweiterung

Die Playstation 5 verfügt über 825 GB an internen Speicher, was abzüglich der System-Software etwas im Bereich der 650-GB-Marke ergibt. Je nach Spiel kann eurer Festplatte also ziemlich schnell der Platz ausgehen, deshalb dürften die heutigen Nachrichten viele PS5-Besitzer glücklich stimmen. Sony teilte am Nachmittag Neuigkeiten darüber mit, wie ihr den Systemspeicher mithilfe zusätzlicher SSD-Festplatten (Typ M.2) erhöhen könnt.

Bevor wir überhaupt zum Installationsprozess kommen, empfiehlt Sony einen "gut ausgeleuchteten Raum" mit genügend Platz auf der freigeräumten Arbeitsplatte. Zum Abnehmen der PS5-Abdeckungen benötigt ihr einen Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe PH 1 und optional packt ihr euch eine kleine Taschenlampe bereit. Habt ihr diese Vorbereitungen abgeschlossen, kommt eine 12-Schritte-Anleitung zum Einsatz. Darin erfahrt ihr zuerst einmal, wie ihr euch erdet, um statische Elektrizität aus eurem Körper zu entladen, damit ihr die mehrere hundert Euro teure SSD- oder gar eure PS5 nicht versehentlich beschädigt.

Habt ihr den Installationsvorgang hinter euch gebracht und alles wieder vorschriftsgemäß zusammengeschraubt, sollte es ziemlich einfach sein, die SSD mit der PS5-Systemsoftware zum Laufen zu bringen. Dazu müsst ihr einfach nur ein Spiel oder eine App auswählen und sie auf den entsprechenden Tab im SSD-Speicher verschieben. Zweifellos werdet ihr einige Fragen zum gesamten Prozess haben, deshalb ist es zwingend nötig, dass ihr euch das verlinkte Dokument in Ruhe durchlest und die einzelnen Schritte genauestens befolgt.

Momentan ist das alles aber eh noch in der Beta, deshalb müsst ihr umso vorsichtiger sein, welche SSD-Festplatten ihr besorgt. Bei der Xbox Series kauft ihr übrigens nur eine der offiziellen Memory Cards und steckt sie hinten in den dafür vorgesehen Schlitz an der Rückseite der Konsole ein. So einfach kann das Erweitern des Systemspeichers auch gehen. Teuer ist die Technik in beiden Fällen.