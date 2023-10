PlayStation 5 Slim bestätigt

HQ

Es ist über ein Jahr her, dass wir glaubwürdige Gerüchte darüber gehört haben , dass Sony im Jahr 2023 eine PlayStation 5 Slim auf den Markt bringen wird, also haben einige von euch vielleicht den Glauben verloren. Das ist es, was die heutige Ankündigung noch besser macht.

Sony hat endlich bestätigt, dass sowohl die reguläre PlayStation 5 als auch die PlayStation 5 Digital Edition ab November schlanker werden (zuerst in den Vereinigten Staaten, dann nach und nach weltweit). Sie werden nicht PS5 Slim oder so heißen, da diese neuen Modelle die alten ersetzen werden. Diese neuen Versionen werden um mehr als 30 % kleiner sein und das Gewicht wurde um 18 % bzw. 24 % reduziert.

Und nicht nur das. Wir haben auch die Bestätigung, dass diejenigen unter euch, die die neue PS5 Digital Edition kaufen, das Ultra HD Blu-ray Disc-Laufwerk separat für 99,99 GBP / 119,99 EURO / 79,99 USD erhalten können. Es wird auch nicht etwas sein, das seltsam aussieht, wenn es hinzugefügt wird, da Sie nur eines der vier Panels auf den Konsolen ersetzen. Ein Bild davon sehen Sie unten.

Zu guter Letzt ist es wichtig zu wiederholen, dass diese Konsolen nicht stärker sein werden als die Originale, da es sich hauptsächlich um kosmetische Änderungen handelt.