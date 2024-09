PlayStation 5 Pro erscheint im November

HQ

Die Enthüllungssendung PlayStation 5 Pro, die vom legendären Mark Cerny moderiert wurde, ist gerade zu Ende gegangen und enthüllte, dass Sonys leistungsstärkere Version seiner aktuellen Spielekonsole bereits im November auf den Markt kommen wird.

Viele vermuteten, dass wir das System noch vor Ende des Jahres bekommen würden, aber die große Frage war, wie teuer es bei der Markteinführung sein würde. Es stellt sich heraus, dass die Antwort auf diese Frage sehr teuer ist.

Das PS5 Pro kostet Sie satte £699/$699/€799, wenn es am 7. November ankommt. Warum sollten Sie so viel Geld für eine Spielekonsole ausgeben wollen? Denn wie Cerny es ausdrückt, umfasst es die "großen Drei", drei Hardware-Säulen, die eine bessere Leistung, besseres Raytracing und fortschrittliche KI-Funktionen ermöglichen, die zusammen die "leistungsstärkste Konsole, die wir je gebaut haben, und eine würdige Ergänzung der PS5-Familie" und ein Gerät machen, das als "nahe an der Verdoppelung der Leistung der PlayStation 5" gilt. Erfahre hier mehr über die "großen Drei".

Wenn Sie kein Problem damit haben, Spiele mit niedrigerer Wiedergabetreue bei 60 FPS oder Spielen mit höherer Wiedergabetreue bei 30 FPS zu spielen, ist diese Konsole nicht die richtige für Sie. Wenn Sie unbedingt alle Spiele mit 60 FPS und aktiviertem Ray-Tracing und detaillierterer Grafik spielen möchten, sollten Sie sich das PS5 Pro nicht entgehen lassen, wenn es in ein paar Monaten erscheint.