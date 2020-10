Playstation 5 macht wenig Lärm, heißt es aus Japan

Genau wie bei der Xbox Series vor einer Woche erreichen nun auch die ersten Playstation-5-Konsolen ausgewählte Kommunikationsprofis. Japanische Journalisten und Influencer konnten am Wochenende bereits einige Geheimnisse der Konsole preisgeben und Astro's Playroom, Balan Wonderworld, sowie Godfall ausprobieren.

Erste Erfahrungsberichte bestätigen das schnelle Laden der Spieldaten, sowie die geringe Betriebslautstärke. Die enorme Größe des Geräts scheint einige Medienexperten überrascht zu haben, denn die PS5 ist ein gutes Stück größer als die Xbox Series X und nimmt im Liegen wohl ordentlich Platz ein. Was nicht zertifiziert wurde ist das Gerücht, dass die Playstation 5 mehr als 150 GB an internen Speicherplatz für das Betriebssystem reserviert (das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass nur etwas über 660 GB zur freien Verfügung stehen). In sechs Wochen wissen wir spätestens mehr.

Quelle: 4Gamer und Dengeki.