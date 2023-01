PlayStation 5 leidet möglicherweise nicht, wenn sie senkrecht platziert wird

HQ

Hast du deine PlayStation 5 vertikal oder horizontal? Bis vor kurzem war dies ein rein ästhetisches Problem, aber erst vor wenigen Tagen wurde berichtet, dass das Halten der PS5 in einer vertikalen Position zu irreparablen Schäden durch Auslaufen von flüssigem Metall führen könnte.

Es scheint jedoch, dass dies nicht der Fall sein könnte, da der YouTuber Spawn Wave ein Video veröffentlicht hat, in dem es heißt, dass die PS5 mit einer von Sony geschaffenen Barriere ausgestattet ist, um zu verhindern, dass das flüssige Metall überall auf der Konsole ausläuft.

Wenn das flüssige Metall ausläuft, liegt dies höchstwahrscheinlich an einem Fehler an der Barriere und der Konsole und nicht an der Position, in die Sie es bringen. Wenn man bedenkt, dass Sonys Marketing für die PS5 es meist aufrecht stehen ließ, wäre es seltsam, wenn diese Position mit der Konsole problematisch wäre.

Es scheint keine konkrete Antwort darauf zu geben, ob Ihre aufrecht stehende PS5 schlecht für ihre Gesundheit ist, aber wenn Sie nicht vorhaben, flüssiges Metall in die Konsole zu gießen oder die Barriere zu durchbrechen, die sie in der PS5 hält, sind Sie wahrscheinlich gut, sie stolz zu halten.