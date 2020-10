Playstation 5: Konsolenmenüs und Community-Anwendungen vorgestellt

Sony veröffentlichte letzte Woche ein interessantes Video für die Playstation 5, das einen ersten Blick auf die Menüs der kommenden Next-Gen-Konsole erlaubt. Gleichzeitig wird demonstriert, wie schnell man von einem Spiel ins Nächste wechselt, allerdings liegt der Fokus wie gesagt eher auf anderen Belangen. Das HUD wird grundsätzlich zwischen Games und anderen Medieninhalten unterschieden, und jedes installierte Spiel auf eurer Konsole erhält eine eigene Registerkarte, für die der Entwickler gestalterisch verantwortlich ist. Die Navigation ist größtenteils altbekannt, allerdings haben sich zusätzliche Funktionen eingeschlichen.

Mit dem Controller können wir noch während des Spielens bestimmte Menüstrukturen aufrufen, die uns Hilfsangebote, Community-Funktionen und andere Einblicke ermöglichen. Beispielsweise könnt ihr euch die Bildschirme anderer Spieler aus eurer Party in einer Ecke eures eigenen Sichtfelds anzeigen lassen, falls eure aktuelle Anwendung nicht eure gesamte Aufmerksamkeit erfordert. Außerdem stellt Sony kostenpflichtige Hilfestellungen für In-Game-Herausforderungen in Spielen vor, die PS-Plus-Abonnenten Lösungsvideos zu bestimmten Trophäen und Sammelobjekten zur Verfügung stellt. Nicht alle Spiele werden solche Funktionen unterstützen, aber es ist ein Anfang. In genau einem Monat wird die PS5 hier in Deutschland erhältlich sein.