PlayStation 5 ist die lukrativste Konsole, die Sony je herausgebracht hat

Die PlayStation 5 hat Sony mehr Geld eingebracht als jeder Vorgänger der Konsole. Obwohl nicht so viele Einheiten verkauft werden wie die legendäre PlayStation 2 oder die äußerst beliebte PlayStation 4, hat Sonys neueste Hardware sie alle in den Schatten gestellt.

Das sagt Hideaki Nishino, der auf der Tokyo Game Show (via TheGamer) die Statistiken darüber enthüllte, wie viel Geld jede PlayStation-Generation verdient hat. Die ursprüngliche PlayStation brachte Sony 24 Milliarden US-Dollar ein, die PS2 44 Milliarden US-Dollar, die PS3 71 Milliarden US-Dollar, die PlayStation 4 mit 107 Milliarden US-Dollar und die PlayStation 5 mit 136 Milliarden US-Dollar. Es ist erwähnenswert, dass der durchschnittliche Wechselkurs als Teil der Gleichung berechnet wurde, aus der sich diese Zahlen zusammensetzen.

Diese Zahlen enthalten Prognosen für das laufende Geschäftsjahr, die vielleicht nicht ganz nach Plan verlaufen, aber die Zahlen zeigen, dass die Konsolenverkäufe heutzutage vielleicht nicht alles sind. Sony verdient viel Geld mit Abonnements und gibt sich immer mehr Mühe, PS Plus zu einem besseren Schnäppchen für die Verbraucher zu machen, ähnlich wie Game Pass.