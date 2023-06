PlayStation 5 hat sich fast doppelt so viel verkauft wie die Xbox-Serie

HQ

Es ist interessant zu hören, wie gut eine Konsole in Bezug auf die Verkäufe abschneidet, daher war es enttäuschend, als Microsoft aufhörte, Zahlen zu teilen, nachdem PlayStation 4 die Xbox One im Jahr 2015 vernichtet hatte. Dies hat dazu geführt, dass wir Berichte von Drittanbietern analysiert und darüber spekuliert haben, wie sich Xbox One und Xbox Series entwickelt haben. Das ist nicht mehr nötig.

Auf dem heutigen Best International Games (BIG) Festival in Brasilien gab Microsoft bekannt, dass die Xbox Series mehr als 21 Millionen Einheiten verkauft hat. Das bedeutet, dass es etwas mehr als halb so viele sind wie bei PlayStation 5. Das ist aber noch nicht alles.

Die Präsentation enthüllte auch, dass die Xbox One und die Xbox Series zusammen mehr als 78 Millionen Einheiten verkauft haben, was bedeutet, dass wir endlich wissen, dass es ungefähr 58 Millionen Xbox One gibt. Das ist weniger als die Hälfte der letzten PlayStation 4-Zahlen, die wir erhalten haben (117,2 Millionen am 1. April 2022).

Trotzdem ist es schön zu hören, dass die Xbox-Serie weiterhin gut läuft, auch wenn dies auch erklärt, warum Microsoft einen viel größeren Fokus auf Streaming und Game Pass gelegt hat, während PlayStation bekräftigt, dass PlayStation bereits "das Konsolenrennen gewonnen" hat.