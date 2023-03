PlayStation 5 hat im vergangenen Monat einen neuen Verkaufsrekord in den USA aufgestellt

HQ

Dieses Jahr war noch jung, als Sony erklärte, dass ihre Probleme mit der Herstellung der PlayStation 5 endlich vorbei seien, was es viel einfacher gemacht hat, die Konsole tatsächlich zu kaufen. In Kombination mit der Veröffentlichung von Hogwarts Legacy (für das Sony die Vermarktungsrechte hatte) und einem vergünstigten God of War: Ragnarök-Bundle führte dies zu PlayStation-Verkäufen in den USA in einem Ausmaß, das die Welt noch nie zuvor gesehen hat. Wörtlich.

Wie der NPD-Chef und Analyst Mat Piscatella auf Twitter enthüllte, hat sich keine der Konsolen von Sony im Februar so gut verkauft. Der letzte PlayStation-Rekord im Februar war 2005, als PlayStation 2 seinen Höhepunkt erreichte.