PlayStation 5-Generation als schlechteste in der Geschichte von Sony kritisiert

War diese PlayStation-Generation eine Enttäuschung? Das war die Frage, die die Nutzer von NeoGAF stellten, einem der größten Gaming-Foren der Welt, das in einer kürzlich durchgeführten Umfrage die PlayStation 5-Generation mit über 69 % der Stimmen als die schlechteste in der Geschichte von Sony bezeichnete. Und das trotz mehrerer früherer schwerwiegender Fehler wie der PlayStation 3, die lange Zeit als der problematischste des Unternehmens galt.

Warum also ist gerade diese Generation so schlecht? Laut Fans ist die Unzufriedenheit vor allem auf den Mangel an neuen Spielen und Sonys beharrlichen Fokus auf Remaster und Live-Service zurückzuführen, von denen letzteres, wie wir wissen, eine absolute Katastrophe für Sony war. Darüber hinaus wird das kürzlich eingeführte Pro-Modell als weiterer Faktor genannt. Kritisiert nicht zuletzt wegen seines hohen Preises, sondern auch der Tatsache, dass er ohne Discplayer und Ständer auskommt.

Stattdessen argumentieren die Foren, dass Sony seiner Spielebibliothek Vorrang hätte einräumen und sie mit mehr intern entwickelten Titeln stärken sollen, anstatt leistungsstärkere Hardware zu entwickeln, an der anscheinend nur sehr wenige interessiert waren.

Was hältst du von dieser PlayStation-Generation? Stimmen Sie der Kritik zu?