PlayStation 5-Frontplatten sind nicht mit PS5 Pro kompatibel

Wenn du ein paar schicke Faceplates für deine PlayStation 5 Slim gekauft hast, die du auch für deine PlayStation 5 Pro verwenden willst, wenn sie am 7. November auf den Markt kommt, haben wir einige unglückliche Neuigkeiten. Obwohl sie die gleiche Größe haben, passen sie nicht.

Ein Reddit-Nutzer, der sich Zrorro nennt, schreibt, dass ihm die Möglichkeit gegeben wurde, dies zu versuchen, aber dass es nicht möglich ist:

"Ich hatte einige kobaltblaue Platten, also beschloss ich, sie auf der Pro auszuprobieren, und ich kann bestätigen, dass die unteren Platten mit denen der Slim übereinstimmen. Die Deckplatten passen jedoch nicht zusammen, da sie zwar physisch gleich groß sind, die Zähne, die mit dem System verbunden sind, sich jedoch an leicht unterschiedlichen Stellen befinden. Sie können also den oberen Teil nicht verbinden.

Ich erzähle euch das alles nur, damit ihr es alle wisst und euch nicht die Mühe macht, Teller für den Slim zu bestellen, um sie auf dem Pro zu verwenden."

IGN kontaktierte Sony für eine Bestätigung und erhielt die Antwort, dass "PS5-Konsolenabdeckungen nicht mit PS5 Pro kompatibel sind". Sony bestätigt auch, dass es in Zukunft spezielle PlayStation 5 Pro-Frontplatten geben wird, aber aufgrund der Kosten der Konsole (799 € / 699,99 £) vermuten wir, dass es sich nicht um ein Zubehör handelt, das sofort aus den Regalen fliegen wird.