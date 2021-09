Playstation 5: Firmware-Update wandelt 3D-Audiosignal für TV-Lautsprecher um

HQ

Seit den Mittagstunden ist ein neues Firmware-Update für die Playstation 5 verfügbar. Von Optionen zum Anpassen des Kontrollzentrums über die Unterscheidung zwischen PS4- und PS5-Versionen von Spielen in eurer Bibliothek bis hin zum Streaming-Angebot PS Now, das neuerdings auch in 1080p verfügbar ist, bietet der neue Code einige Verbesserungen.

Neben der sehr sinnvollen Möglichkeit, die Screenshot-Benachrichtigung zu deaktivieren (sodass euch das Icon nicht auf nachfolgenden Aufnahmen den Ausblick ruiniert), schaltet die neue Firmware 3D-Tempest-Audio für die internen Lautsprecher eures Fernsehers frei (sofern verfügbar). Ihr könnt die Klanglandschaft sogar von eurem Dualsense-Controller kalibrieren lassen, erklärt Sony in einem neuen Video.

Es wird auch möglich sein, die Speicherkapazität der Konsole durch SSD-M.2-Festplatten zu erweitern, falls ihr mehr Platz für eure PS4- und PS5-Spiele benötigt. Zu guter Letzt gibt es noch Neuigkeiten für Nutzer der Remote-Play- und Playstation-Apps für iOS und Android. Diese Anwendungen werden kommende Woche in der Lage sein, Bildschirminhalte zwischen der Konsole und eurem mobilen Endgerät zu übertragen. Die Details lest ihr am besten im Playstation-Blog nach.