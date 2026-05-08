PlayStation 5 erreicht fast 94 Millionen verkaufte Einheiten

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Der Abschlussbericht des letzten Geschäftsjahres wurde von Sony veröffentlicht, was bedeutet, dass wir nun eine Reihe zusätzlicher Informationen haben, die zeigen, wie sich das PlayStation-Geschäft in den letzten Monaten entwickelt hat.

Nachdem die Gesamtverkäufe der PS5 Anfang Februar 92 Millionen überschritten hatten, wurde nun bestätigt, dass weitere 1,5 Millionen Geräte verkauft wurden, womit die Lebensdauer der PS5 auf fast 94 Millionen liegt. Das spiegelt zwar zwar teilweise die Verkaufsrate der PS4 wider, liegt aber zu diesem Zeitpunkt im Lebenszyklus um einige Millionen Einheiten zurück.

Es sollte auch erwähnt werden, dass die PS5-Verkäufe im letzten Quartal im Vergleich zum gleichen Quartal des letzten Geschäftsjahres um fast 50 % zurückgegangen sind. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 24 wurden 2,8 Millionen PS5s ausgeliefert, während im vierten Quartal des Geschäftsjahres 25 nur 1,5 Millionen verzeichnet wurden, was einen Jahresvergleich abrundet, bei dem die PS5 in den ersten beiden Quartalen tatsächlich ihren eigenen Erfolg übertraf und in den letzten beiden Quartalen zurückblieb.

Insgesamt wurden im letzten Geschäftsjahr 16 Millionen PS5 verkauft, was einem Rückgang von 2,5 Millionen gegenüber den 18,5 Millionen im Geschäftsjahr 24 entspricht.