PlayStation 5 bis zu über 92 Millionen verkaufte Einheiten und übertrifft damit die lebenslangen Verkäufe der PS3

Die neuesten Finanzdaten von Sony wurden veröffentlicht und nun kennen wir die neuesten Verkaufszahlen der PlayStation 5-Konsole. Nachdem sie im November etwa 84 Millionen Einheiten erreicht und die Plattform damit besser verkauft hat als jede Xbox aller Zeiten, wurden nun in den folgenden drei Monaten und einschließlich der hektischen Feiertagszeit weitere acht Millionen Einheiten ausgeliefert, womit der Lebenszeitverkauf des Geräts auf über 92 Millionen ansteigt.

Zum Vergleich: Das ist jetzt mehr als die PS3 je erreicht hat, da diese Konsole etwa 87,4 Millionen verkaufte Einheiten erreicht hat, während die PS5 auch größtenteils mit der PS4 mithalten kann, die im gleichen Zeitraum rund 94,4 Millionen Einheiten verkaufte.

Es sei gesagt, dass 2026 wahrscheinlich ein sehr lukratives Jahr für Sony- und PS5-Verkäufe wird, da das auf der Strecke laufende Grand Theft Auto VI, das beim Debüt nicht auf dem PC erscheint, im November und in den kommenden Monaten zu einem starken Anstieg der Konsolenverkäufe führen wird, damit die Fans bereit sind, Rockstars Epos zu erleben. Daher wäre es nicht überraschend, wenn in diesem Kalenderjahr 20 Millionen PS5-Einheiten verkauft würden, was die Gesamtzahl deutlich über den 110-Millionen-Meilenstein bringen würde, die PS5 die Wii und die originale PlayStation ablösen würde und die PS5 direkt hinter den PS4-Verkäufen stehen würde.

Wir erwarten auch erst 2028 eine PS6, anders als die nächste Xbox, die 2027 debütieren könnte, was bedeutet, dass die PS5 noch genug Zeit hat, weiterhin die meistverkaufte Konsolencharts aller Zeiten zu erklimmen.