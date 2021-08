Playstation 4 nach wie vor gefragt, über 116 Millionen Geräte ausgeliefert

Letzte Woche haben wir erfahren, dass schon über 10 Millionen Playstation 5 verkauft wurden und nun gab es weitere Statistiken von Sony. Der Publisher hat im neuesten Quartalsbericht festgestellt, dass sich auch die Playstation 4 weiterhin gut schlägt. Das Gerät habe mittlerweile über 116,4 Millionen Einheiten ausgeliefert, folglich wurden allein im letzten Jahr weltweit über 3 Millionen PS4-Konsolen verkauft.

Bloomberg hat zudem eine Kleinigkeit bemerkt, auf die wir euch ebenfalls hinweisen wollen. Hiroki Totoki zufolge, das ist der Chief Financial Officer von Sony, werde die Playstation 5 inklusive Laufwerk (Kostenpunkt 500 Euro) nicht länger mit Verlust verkauft. Die Herstellung des Geräts ohne Laufwerk (400 Euro) müsse jedoch weiterhin durch andere Einnahmen abgefedert werden.

Ansonsten lobt Sony noch ein paar ihrer neuen Titel, die sich besonders positiv geschlagen haben. Angeführt wird diese Liste an Software-Charts von Spider-Man: Miles Morales, das auf PS4 und PS5 im letzten Jahr über 6,5 Millionen Exemplare verkaufen konnte. Zudem freut sich das Unternehmen darüber, dass MLB The Show 21 überaus erfolgreich aufgenommen wurde. Zwei Millionen Kopien davon wurden verkauft und vier Millionen Spieler sind es, wenn man die Xbox-Game-Pass-Abonnenten hinzuzählt. Housemarques Sci-Fi-Roguelike Returnal habe über 550.000 Kopien verkauft und das neue Ratchet & Clank: Rift Apart mehr als 1,1 Millionen Spiele.

Quelle: Gameswirtschaft.