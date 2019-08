Playstation 4: DualShock-4-Controller erstrahlt im September in neuer Farbpracht

Wir dürften uns alle einig sein, dass Xbox Playstation in Bezug auf die offiziellen Controller-Optionen in dieser Generation übertroffen hat, aber das heißt nicht, dass Sony das Letzte Wort in dieser Sache bereits gesprochen hat. Mittlerweile gibt es bereits 25 Farboptionen für den Dualshock-4-Controller, ab nächstem Monat werden sich vier Weitere dazugesellen.

Sony hat heute angekündigt, dass im September vier neue Dualshock-4-Controller zur Verfügung stehen und einige sehen echt nicht schlecht aus. Die vier Farbvarianten sind Rose Gold, Titanium Blue, Electric Purple und Red Camouflage. Darüber hinaus wird Sony im November noch einmal die beliebten Modelle Gold, Berry Blue, Sunset Orange und Blue Camouflage für eine begrenzte Zeit zurückbringen. Wer die Teile beim ersten Mal verpasst hat, bekommt also eine zweite Chance. Welche Farbe ist euer Favorit?