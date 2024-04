Playseat hat ein neues F1-Cockpit angekündigt

HQ

Die Anzahl der verschiedenen Arten von Sim-Racing-Rigs für den Formel-1-Enthusiasten, die derzeit auf dem Markt sind, ist umfangreich und jetzt hat der niederländische Playseat gerade ein weiteres Modell vorgestellt, das teuerste aller Zeiten. 2.499 Euro (inklusive Steuern, aber ohne Versand) kosten das Cockpit, das offenbar sehr üppig und stabil ist.

In der offiziellen Pressemitteilung heißt es:

"In Partnerschaft mit der Formel 1® entwickeln und bieten wir eine Reihe von offiziell lizenzierten Formel-1-Exemplaren® an

Produkte, von vielseitigen und zugänglichen Sitzen bis hin zu professionellen High-End-Simulatoren.

Ähnlich wie wenn Formel-1-Fahrer® in modernste Technologie eintauchen und

getunten Ausrüstung werden wir dafür sorgen, dass Profi-Rennfahrer und Gamer das replizieren können

Professionelles Gefühl in der Trainingseinrichtung oder zu Hause, um den Spielern ein erstklassiges virtuelles Erlebnis zu bieten.

Das erste Produkt dieser Serie, The Playseat® Formula Intelligence - F1® Edition, bietet nicht nur eine beispiellose Stabilität und Einstellbarkeit, sondern repliziert auch das authentische Gefühl, in einem Formel-1-Renncockpit® zu sein. Die patentierte Playseat® Forcelock™ Technologie sorgt für eine sichere und stabile Verbindung. Was dies noch weiter auszeichnet, ist die Möglichkeit, schnelle und mühelose Anpassungen vorzunehmen, die den Spielern Leichtigkeit und Präzision bei der Feinabstimmung ihrer Rennposition bieten. Diese Funktion wurde entwickelt, um Spielern jeden Alters und jeder Größe gerecht zu werden, so dass es für Spieler unterschiedlicher Größe und Alter bequem ist, ein individuelles und komfortables Gaming-Setup zu genießen."