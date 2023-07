Playoffs für einige nach der ersten Woche der LEC-Sommergruppen in Sicht

HQ

Die Gruppenphase für die LEC Summer Split hat begonnen und unsere acht verbleibenden Teams kämpfen um den Titel und einen begehrten Platz im Saisonfinale. Jetzt, mit einem neuen Patch, wurde die Meta aufgerüttelt und einige Teams konnten sich schneller anpassen als andere.

Ein Excel-lent Start zu Gruppen

Die allseits beliebten Außenseiter Excel hatten einen phänomenalen Start in die Gruppenphase, gewannen beide Best-of-Three-Serien und sicherten sich ihren Platz für die Sommer-Playoffs.

Dieser Patch scheint wirklich den Stil von League of Legends zu bevorzugen, den XL gerne spielt - panzerlastige, kampflastige, front-to-back-Zusammenstellungen, die im mittleren bis späten Spiel tödlich sind, wenn sie als Fünf-Mann-Einheit gruppiert werden. Sicherlich eine der einfacheren Möglichkeiten, sich im Spiel zurechtzufinden, erfordert es dennoch eine hervorragende Zurückhaltung und Teamkoordination, und XL ist derzeit eine der besten in diesen Fähigkeiten der Liga.

Eine Sache, die ich besonders hervorheben möchte, ist die Sichtkontrolle von XL und die Fähigkeit, von hinten zu spielen. XL scheint einen klaren Spielplan zu haben - spielen Sie um die erste Rift Herald, nutzen Sie sie, um die Karte aufzubrechen oder im schlimmsten Fall früh Druck auszuüben, und wandeln Sie dies in Sichtkontrolle um, um ein Comeback zu erzielen oder Vorteile in der Mitte des Spiels zu nutzen. Es ist ein Stil, der zwar unkompliziert ist, aber Opfer erfordert. Der erfahrene Top-Laner Odoamne demonstrierte an diesem Wochenende die Fähigkeit, Ressourcen zu nutzen, aber auch in der Isolation anmutig zu verlieren - genau der Spielstil, der 369 in der LPL so viel Erfolg beschert hat.

Patrik und Abbedagge sind auch zuverlässige Laner, und XLs Bot-Lane-Duo ist in der Lage, in der Isolation sicher zu bleiben, was bedeutet, dass Peach die Freiheit hat, den Spielzustand zu analysieren und Aufmerksamkeit zu schenken, wo er es für nötig hält. XL ist in der Lage, von jeder Lane aus zu tragen, aber da keine der primäre Carry sein muss, sieht XL gut abgerundet und konsistent aus, wenn es vorwärts geht. Dies ist ein Kader, der unter Druck nicht zusammenbricht und der für die größeren Herausforderungen, denen sie sich in Zukunft stellen müssen, von entscheidender Bedeutung sein wird.

Vier stehen vor dem Ausscheiden

Für einige unserer Teams war das Wochenende nicht so erfolgreich, da vier der acht Teams nun vor dem Ausscheiden aus dem Sommer-Split stehen. Für einige bedeutet das auch das Ausscheiden aus dem Saisonfinale. Nächste Woche spielt Fnatic gegen MAD Lions und KOI gegen Team Heretics - die beiden Teams, die verlieren, scheiden aus, und im Falle aller außer MAD (die aufgrund des Gewinns der Spring Split feststehen) wird es extrem schwierig - wenn nicht unmöglich - sein, sich einen Platz im Saisonfinale zu sichern, was ihre Chance auf ein World Championship Stelle.

Werfen wir vor diesen entscheidenden Spielen einen kurzen Blick darauf, wie sich diese gefährdeten Kader in dieser Woche geschlagen haben, beginnend mit MAD, die gegen XL mit 0:2 verloren haben. MAD scheinen an der allgemeinen Idee des Drachenstapelns festzuhalten, aber ihre Fähigkeit, Leads zu generieren und zu nutzen, muss dringend überarbeitet werden. Nisqy war diese Woche der herausragende Spieler für sie und verschaffte sich Vorteile gegenüber Jayce (D1G1) und seiner Signatur Twisted Fate, obwohl er einen harten Kampf führte.

Der aktuelle Zustand von Fnatic macht mir Sorgen. Ich hatte gehofft, dass sie sich von ihrer Niederlage gegen SK gut erholen würden, aber sie konnten ihnen in der Revanche-Serie kein einziges Spiel abnehmen. Um es ganz offen zu sagen, Fnatic scheint eine langsame, wenn nicht sogar völlig schlechte Lektüre auf der Meta zu haben. Auf der oberen Lane spielte Oscarinin gegen Jax (D1G3) und K'Sante (D1G4), zwei Champions, die in dieser Meta als Optionen an vorderster Front schwach aussehen. Jax kann zwar als effektiver Split-Pusher gespielt werden (siehe Irrelevant D3G3), aber das ist nicht der Stil von Fnatic, und K'Sante fehlt der Einfluss, den er im letzten Patch hatte, jetzt sind andere, teamkampforientiertere Englock-Optionen vorherrschend.

Ich bleibe fest in der Meinung, dass Azir in diesem Patch nicht schlecht ist, aber es fühlt sich wie ein Trost für Humanoid an, in einer Zeit, in der er experimentieren sollte, und es funktioniert einfach nicht. Zu guter Letzt mache ich mir Sorgen, dass Fnatic Rell nicht spielt, da sie es in beiden Spielen verboten haben. Wenn dies zutrifft, könnte die Mannschaft einen großen Nachteil haben.

Team Heretics zeigte im ersten Spiel ihrer Serie gegen Team BDS (D2G1) eine ordentliche Leistung, obwohl sie in den folgenden beiden Spielen einfach deklassiert wurden. Vetheo war der todsichere Protagonist von Kai'Sa und wurde am Ende des Spiels gottgleich, und es gibt viel, worauf TH-Fans hoffen können. Jankos zeigte konstant gute Leistungen und Flakked zeigte mit den Picks von Ziggs und Seraphine eine gewisse Vielseitigkeit, die es ihren zukünftigen Gegnern erschweren wird, gegen TH zu draften.

Werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf KOI, der die Mammutaufgabe hatte, gegen ein formstarkes G2 anzutreten. Ich glaube wirklich, dass KOI in diesem Split jede Woche besser und besser ausgesehen haben, aber sie sind bei weitem nicht auf dem Niveau, auf dem sie sein müssen. In der Mitte des Spiels ist ihre Fähigkeit, Schneeballeffekte zu erzielen und Ziele zu erreichen, bestenfalls schlampig, und einige ihrer Drafts sind seltsam - in D2G4 hat KOI Tristana nach einem ersten Pick Ashe an dritter Stelle gedraftet, was nicht nur die Chance riskiert, dass ein Pick, der ihnen zum Erfolg verholfen hat, weggenommen wird, sondern auch jegliches Flex-Potenzial ausschaltet, das es haben könnte.

Davon abgesehen sehen Larssen und Szygenda weiterhin großartig aus und sind in der Lage, in der Laning-Phase Vorteile gegen das Beste zu generieren, was Europa derzeit zu bieten hat. Ich denke, KOI muss sich stärker auf diese Oberseite konzentrieren und anfangen, aus Rift Heralds und Türmen mehr Kapital zu schlagen. Ich bin mir nicht sicher, wo die Bot-Lane von Comp und Advienne bleibt, aber es müssen wahrscheinlich Opfer gebracht werden, wenn das Team überleben soll.

Die großen Drei nicht mehr

Die großen Drei der Gruppenphasen-Picks/Bans - Milio, Yuumi und K'Sante - sind nicht mehr. Tatsächlich wurden Yuumi und Milio am Wochenende kein einziges Mal gespielt, und als K'Sante gespielt wurde, sah es, gelinde gesagt, enttäuschend aus.

Renekton ist in der Meta als Lane-Tyrann und als Pick, der in der Lage ist, gegnerische Carrys in Teamkämpfen zu isolieren und auszuschalten, fest geblieben, und Premiere-Engage-Jungler wie Sejuani und Maokai sind noch häufiger als zuvor geworden. Darüber hinaus ist Poppy in der Meta unerschütterlich geblieben und wird von Rell und Ivern unterstützt, Champions, die beide kürzlich gebufft wurden und beide auf die gleiche Weise wie der hammerschwingende Yordle von den Unterstützungsgegenstands-Buffs profitieren können.

Der Aufstieg von Rell

Die Anpassungen an Rell und Unterstützungsgegenständen haben den Champion in diesem Patch in die Meta katapultiert, und es ist wahrscheinlich, dass wir in der Gruppenphase und in den Playoffs noch viel mehr von Iron Maiden sehen werden. Gepaart mit Champions wie Kai'Sa ist Rell stark genug, um die Support-Meta selbst zu formen und engagierte Supporter wie Nautilus und Rakan, die während der regulären Saison herumschwirrten, ins Rampenlicht zu rücken.

Xayah und Rakan haben als Duo-Lane bei Pick/Bans an Priorität gewonnen, da sie sich selbst schälen und sich in Teamkämpfen unabhängig engagieren, obwohl es in der Regel ausreicht, einen der beiden zu bannen, um den anderen davon abzuhalten, von Gegnern gedraftet zu werden. Darüber hinaus haben sich Rückzugsoptionen wie Braum und Alistair als Gegenkämpfer gegen Spieler wie Rell, Nautilus und Rakan entsprechend erhöht, die in der Lage sind, ihren großen Angriffen entgegenzuwirken und die unbeweglichen Champions in einigen schwierigen Positionen zu lassen.

Biegen auf ihnen

Darüber hinaus ist es erwähnenswert, dass Rell und Nautilus beide Picks sind, die in die Dschungelrolle geflext werden können - und ich wäre nicht überrascht, wenn Poppy gelegentlich weiter von der oberen Lane und dem Dschungel in eine Nebenrolle selbst geflext würde. Flex-Picks gibt es überall in Gruppen, und das begünstigt natürlich die verrückten Wissenschaftler von G2, die in ihren eigenen Worten in der Lage sind, Hans Sama zu erlauben, das zu spielen, was er will (wie sein äußerst erfolgreicher Kalista an diesem Wochenende) und einen kostenlosen Draft um ihn herum zu konstruieren - eine Strategie, mit der sie in dieser Woche zwei aufeinanderfolgende 2:0-Siege erzielt haben. und das sicherte Caps einen Hexakill.

Einige der besten Flex-Picks im Moment sind diejenigen, die zwischen der Mid-Lane und der ADC-Rolle hin- und herspringen können, wie Tristana, Kai'Sa und Lucian, die Caps als Paarung mit Yike's Ivern aufgrund der Synergie des Verzauberers mit Lucians Passiv mit großem Erfolg herausgezogen haben. Jayce existiert weiterhin in der Meta und sieht als bedrohlicher Top-Mid-Flex-Pick sogar noch stärker aus als zuvor. Magier wie Seraphine und Ziggs sind als Mid-Bot-Lane-Flexes aufgetaucht, obwohl ihre Wirksamkeit im Moment genauer untersucht werden muss.

Davon abgesehen ist das Yordle-Paar Ziggs und Tristana im Moment ein besonders bedrohliches Draft-Angebot, da beide Champions für bevorzugte Matchups verschoben werden können. Natürlich kann das Gleiche für Kai'Sa als Kompliment an Tristana gesagt werden, aber das zierliche Duo ist besonders gut darin, Türme zu zerstören - etwas, das die erfolgreichsten Teams nutzen, um sich Vorteile im mittleren bis späten Spiel zu sichern, und eine Strategie, von der ich denke, dass viele Teams, die es noch nicht sind, anfangen werden, darauf hinzuspielen.

Gruppenwertung: