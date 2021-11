HQ

Playground Games hat sich den Feierlichkeiten zum runden Geburtstag der Xbox in dieser Woche angeschlossen und eine kleine Überraschung für alle SpielerInnen von Forza Horizon 4 und 5 vorbereitet. In den beiden Games wartet ein Porsche 918 Spyder mit einer speziellen Lackierung auf euch - die Schlüssel des Schlittens findet ihr in eurem virtuellen In-Game-Postfach.

Quelle: Playground Games.