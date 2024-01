Playground Games läutet das Jahr des Drachen in Forza Horizon 5 ein

HQ

Playground Games möchte das Mondneujahr feiern und das Jahr des Drachen auf sehr aufregende Weise in Forza Horizon 5 einläuten. In einem neuen Update, das jetzt verfügbar ist, wird das Rennspiel mit einer Reihe neuer Autos, Belohnungen, die es zu verdienen gilt, Auszeichnungen und einer ganzen Reihe von zeitlich begrenzten Modi verstärkt, die ein ästhetisches Flair bieten, das das jährliche Event repräsentiert.

Um das Mondneujahr zu feiern, wird das Drift Arena im Spiel im Jahr des Drachen überarbeitet. Das bedeutet, dass du beim Verbrennen von Gummi auf der Strecke eine ganze Reihe roter und gelber Farben und sogar leuchtende Drachen findest, die sich auf der Strecke erstrecken. Nachts wird es sogar eine Drachendrohnenshow geben, die den Himmel erhellt. Mit diesen neuen Elementen, die eingeführt werden, können Fans auch ins EventLab gehen, um ihre eigenen Kreationen mit Drachen und anderen Dekorationen zum Mondneujahr zu versehen.

Was die Belohnungen betrifft, die während des Events angeboten werden, so werden 13 Autos entweder zurückkehren oder ihr Debüt geben. Die vollständige Liste finden Sie unten.

Rückgabe von Autos:





1990 Porsche 911 neu interpretiert von Singer



2010er Aston Martin One-77



2021 Lamborghini Sian Roadster



2021 Rimac Nevera



2010er Ferrari 599XX



1971 Porsche #23 917/20



1962 Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso1990



1967 Ferrari #24 Ferrari Spa 330 P4



2018 Italdesign Zerouno



1965 Peel Dreizack



Neue Autos:





2019 Hyundai Veloster N



2020 Xpeng P7



2021 Lynk & Co 03



Das neueste Car Pack hat sogar ein chinesisches Thema, da es als Lucky Stars Car Pack bekannt ist, und bringt vier Fahrzeuge, die in China beliebt sind, ins Spiel. Bei diesen Autos handelt es sich um den 2022 Lynk & Co 05+, den 2023 MG Cyberster, den 2022 Wuling Hongguang Mini EV Macaron und den 2012 Volkswagen Santana.

In Bezug auf die Belohnungen, die Fans für das Spielen von Forza Horizon 5 's Festival Playlist während des Mondneujahrs-Events erhalten können, werden von jetzt an bis Ende Februar fünf Autos freigeschaltet, darunter der Hyundai Kona N 2022, der Hyundai iONIQ 6 2022, der Lynk & Co 02 Schrägheck 2022, der Hyundai i30 N 2020, und der 2022 MG MG7.

Playground teasert auch an, was als nächstes für Horizon 5 ansteht, und erklärt: "Wir reisen zurück nach Across the Atlantic in European Automotive."