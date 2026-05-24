Playground Games kündigt große Pläne nach dem Start für Forza Horizon 6

HQ

Forza Horizon 6 hat einen unglaublich starken Start hingelegt, mit über sechs Millionen Spielern nur zwei Tage nach seiner breiten Veröffentlichung sowie einem historisch starken Steam-Debüt für einen Xbox Game Studios-Titel. Aber Playground Games scheint sich noch nicht auf der digitalen japanischen Landschaft zurückzulehnen und zu entspannen.

In einem neuen Beitrag bedankt sich das Studio bei den Spielern für den Empfang und teilt ein wenig darüber, was als Nächstes kommt. Zuallererst arbeiten sie weiterhin an technischen Verbesserungen, insbesondere auf der PC-Seite, wo einige Spieler von Abstürzen und Ladeproblemen berichtet haben. Ein Hotfix für sogenannte "Invalid Loading"-Fehler wurde bereits veröffentlicht, aber weitere Korrekturen sind in den kommenden Updates in Vorbereitung.

Was den Inhalt angeht, hat die erste Festival-Playlist-Reihe "Welcome to Japan" bereits mit neuen Events und Belohnungen begonnen. Künftig werden monatliche Updates versprochen, die neue Autos, Features und weitere Inhalte zeigen. Premium-Spieler können sich auch auf das "Italian Passion" Car Pack im Juli sowie auf die beiden kommenden Erweiterungen in der Premium Edition und dem Premium Upgrade freuen.

Mit anderen Worten, Forza Horizon 6 scheint einen Flugstart hingelegt zu haben, aber das Auto steht für die Saison kaum geparkt. Vielmehr klingt es so, als wolle Playground Games Japan weiterhin mit neuen Schlüsseln, neuen Straßen und noch mehr Gründen überladen, viel zu schnell durch postkartenperfekte Umgebungen zu fahren.

Bist du einer der über sechs Millionen Spieler, die sich in Forza Horizon 6 vertieft haben?