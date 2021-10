Playground Games: Forza Horizon 5 wird eines der besser aussehenden Spiele der Xbox One sein

HQ

Vergangene Woche konnte unser spanischer Redakteur David Caballero die Xbox-Series-Version von Forza Horizon 5 etwa zwei Stunden lang ausprobieren und in seiner Vorschau schwärmt er davon, wie "spektakulär" das Game aussieht. Dass aktuelle Technik ein Rennspiel hübsch aussehen lässt, glauben wir unserem erfahrenen Kollegen natürlich sofort, doch wie das Game auf der Xbox One wirkt, wissen wir noch nicht.

Mike Brown, der Creative Director von Playground Games, versicherte Press-Start in einem Interview, dass wir uns dahingehend keine Sorgen machen brauchen: "Wenn ihr ein PC-Entwickler seid, dann seid ihr es gewohnt, eure Technologie zu rationalisieren, um auf einer Maschine mit möglichst geringer Spezifikation zu arbeiten. [...] Je schlechter [dieser] PC ausgestattet ist, umso mehr Spielern kann man das Game am Ende anbieten. Und ehrlich gesagt ist das Herunterskalieren auf die Xbox One ein ähnlicher Prozess. Ich denke, dass es eines der besser aussehenden Spiele auf der Xbox One sein wird."

"Ich [hoffe] die Leute werden es lieben. Es ist ein Xbox-One-Spiel, es wird also nicht so gut aussehen wie die Series-X[-Version]. Es wird Ladebildschirme haben, das ist die Realität. Aber ich denke, es war für uns keine zusätzliche Komplikation im Vergleich zu einem PC[-Setup] mit niedrigen Spezifikationen. Mit der Version, die herauskommt, werden die Leute [sicherlich] glücklich sein."

Da die Forza-Horizon-Spiele in der Vergangenheit selbst auf der Xbox One überzeugen konnten, haben wir ehrlich gesagt keinen Grund, Playground Games diesmal nicht auch zu vertrauen. Wir schauen uns aber natürlich auch diesmal die Xbox-One-Version an, sobald das neue Open-World-Rennspiel der Briten am 9. November veröffentlicht wird.