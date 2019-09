Playground Games' Fable-Team sammelt Rocksteady-Talente ein

Eine Abteilung von Playground Games, die Macher der Forza-Horizon-Reihe, arbeiten an einem neuen, riesigen Rollenspiel. Sie versammeln in ihrem neuen Büro Topleute aus anderen Studios, um ihr ambitioniertes Vorhaben zu gestalten - Fable 4. Dieses Team hat jetzt neue Talente um sich geschart, darunter eine Reihe erfahrener Autoren von Rocksteady. VGC berichtet, dass sich Martin Lancaster, der jetzt Narrative Director bei Playground ist, sowie Craig Owens und Kim MacAskill von Batman: Arkham Knight den Briten angeschlossen haben. Diese drei Männer haben die Geschichte der Arkham-Spiele mitgeprägt, nun arbeiten sie am kommenden Fable 4.