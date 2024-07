Playground Games eröffnet drittes Studio, um die Entwicklung von Fable zu unterstützen

HQ

Playground Games hat ein drittes Entwicklungsstudio in Leamington, England, eröffnet, um die Entwicklung seines kommenden Titels für 2025, Fable, zu unterstützen.

Das Studio hat die Ankündigung leise gemacht und die Beschreibung auf seiner LinkedIn-Seite aktualisiert und Folgendes hinzugefügt:

"Heute verfügt Playground über drei Weltklasse-Studios in Leamington Spa. In unserem ursprünglichen Hauptsitz unterstützen und vergrößern wir weiterhin die riesige, lebendige Horizon-Community. In unseren neuen Studios am anderen Ende der Stadt freuen wir uns darauf, Fable zu entwickeln, einen Neuanfang für das legendäre Franchise."

Zu diesem Zeitpunkt ist nicht bekannt, ob die Eröffnung dieses dritten Studios die Umschichtung des Entwicklerteams der beiden vorherigen Studios mit sich bringt oder ob es sich um die Einstellung neuer Mitarbeiter handelt.

Auf jeden Fall würde die derzeitige Organisation von Playground Games so aussehen: Die Hauptbüros würden sich weiterhin auf die Entwicklung der Forza Horizon-Serie konzentrieren, während das zweite und das neue dritte Studio an Fable arbeiten würden.

Es gibt kein bestätigtes Veröffentlichungsdatum für Fable und es gibt keine Details zum nächsten Forza Horizon-Spiel.