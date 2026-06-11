Playground bietet uns über eine halbe Stunde Fable Gameplay

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Kürzlich konnten wir berichten, dass der kommende Märchenwelt-Simulator von Playground Games Fable bis nächstes Jahr verschoben wurde, aber das hat das britische Team nicht davon abgehalten, eine umfangreiche Gameplay-Demo des Spiels zu veröffentlichen. Über eine halbe Stunde Abenteuer mit Audiokommentaren der Associate Game Directors William Kennedy und Craig Littler steht auf dem Menü. Darin dürfen wir an einer geführten Tour durch Oakshire, eine von sechs Regionen Albions, teilnehmen und die vielen synergistischen Systeme des Spiels in Aktion sehen.

Wir bekommen Demonstrationen, wie das System für den Ruf unter den vielen NPCs funktioniert, welche Hürden man überwinden muss, um potenzielle Liebesinteressen zu gewinnen, wie man Unternehmen kauft und was der Spieler tun kann, um diese zu verwalten. Wir treffen sogar auf ein ungewöhnlich charmantes, sprechendes Schwein, das lieber nicht als Abendessen endet.

Fable soll am 23. Februar für Xbox, PlayStation 5 und PC erscheinen, und das Video unten könnt ihr euch ansehen. Sag ruhig deine Meinung, glaubst du, das Spiel wird den Erwartungen gerecht werden?