PlayerUnknown Productions entlässt Personal und "stoppt die Entwicklung" von Prologue: Go Wayback!

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Es wurde bestätigt, dass der Entwickler PlayerUnknown Productions, gegründet vom PUBG: Battlegrounds-Hersteller Brendan Greene, kurz vor einer Personalverkleinerung steht, da eine kurzfristige Anzahl von Mitarbeitern entlassen werden soll.

Dies wurde in einer Stellungnahme auf Steam bestätigt, in der darauf hingewiesen wird, dass der Entwickler "eine schwierige Entscheidung treffen musste, unser Studio zu einem kleineren Team umzustrukturieren", und aus diesem Grund ist die Folgeentscheidung, die Entwicklung auf Prologue: Go Wayback! einzustellen.

Das Spiel wird seine Early-Access-Reise nicht abschließen, und da dies der Fall ist, beabsichtigt der Entwickler, das Projekt für Fans kostenlos zugänglich zu machen und gleichzeitig Rückerstattungen für diejenigen zu prüfen, die eine Kopie gekauft haben.

Es wird erwähnt, dass es Hoffnung gibt, dass das Studio irgendwann in der Zukunft zum Spiel zurückkehrt und das Projekt wieder aufnimmt, das Greene uns als "Crack" beschrieben hat. Aber für die unmittelbaren Tage ist die "Hauptpriorität im Moment, unsere Mitarbeiter während dieses schwierigen Übergangs zu unterstützen."

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