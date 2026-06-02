Player.gg stellt einen neuen Dienst vor, der es Spielern ermöglicht, neue Spiele leichter zu entdecken

HQ

Es kann schwierig sein, neue Spiele zu finden, die einen wirklich fesseln und sich anfühlen, als wären sie genau das, was man sucht. Die meisten von uns haben auch mindestens zwei wichtige Plattformen, auf denen wir gerne spielen, daher kann es schwierig sein, den Überblick über all die neuen Sachen außerhalb der AAA-Veröffentlichungen zu behalten, die das Marketingbudget haben, um sich auf einen zu werfen. Es gibt eine Lücke für etwas, das Ihnen helfen kann, all diese Informationen zusammenzutragen, und die ehemalige GameSpot-Mitarbeiterin Lucy James, player.gg und Geoff Keighley glauben, dass sie es gefunden haben.

James gab in den sozialen Medien bekannt, dass sie GameSpot verlässt, um ein neues Vorhaben zu verfolgen. Sie entwickelt jetzt lookingfor.game, einen neuen wöchentlichen Newsletter, in dem sie kommende Spiele hervorhebt und Demos in die Posteingänge der Leute liefert. SGF-Moderator Geoff Keighley teilte die Neuigkeiten ebenfalls in seinen sozialen Medien und erklärte, dass lookingfor.game nicht nur darin bestehen wird, dass James eine E-Mail mit ihren Lieblingsspielen der Woche schickt. Sie arbeitet außerdem mit der Playtest-Plattform player.gg zusammen, die darauf abzielt, eine viel effektivere Plattform zum Entdecken von Spielen zu schaffen, egal auf welcher Plattform.

Am Ende läuft alles auf FirstLook hinaus, einer spielerorientierten Plattform von player.gg, die mit James zusammenarbeitet, um Empfehlungen für Spieler zu entwickeln, die über das bloße Hinzufügen von Wunschlisten hinausgehen. Stattdessen hilft es ihnen, zu Discords, Playtests und mehr zu führen.

James' besonderer Fokus wird darauf liegen, Indie-Projekte hervorzuheben, die leicht an unserer Sicht vorbeigehen können. "Ich wollte etwas im Indie-Game-Bereich verfolgen, und als alles mit Geoff und FirstLook zusammenpasste, wusste ich, dass ich einfach den Sprung machen musste. Die Unterstützung für meine Indie-Berichterstattung bei Friends Per Second hat mich beruhigt, dass es ein Publikum für lookingfor.game gibt, und ich freue mich darauf, eine Community aufzubauen und großartige Spiele zu teilen", sagte sie zu Kotaku.

Würdest du dich für einen Newsletter anmelden, der dir einzigartige Spiele empfiehlt?