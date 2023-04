Playdate verkaufte im ersten Jahr 53.000 Einheiten

HQ

Es ist ein Jahr her, seit die Playdate-Konsole offiziell auf den Markt kam, und da dies der Fall ist, hat der Hersteller von Mini-Konsolen nun einige Verkaufsinformationen über das erste Jahr des Produkts veröffentlicht, das sehr erfolgreich war.

Wie in einer Pressemitteilung erwähnt, wurde uns mitgeteilt, dass Playdate in den ersten 12 Monaten 53.142 Einheiten verkauft hat, was die Erwartungen des Herstellers für sein erstes Jahr absolut übertroffen hat. Uns wurde gesagt, dass Playdate ursprünglich beabsichtigte, 20.000 Einheiten zu erstellen, und dass es nicht sicher war, ob es alle verkaufen würde, aber jetzt hat es bereits 27.000 Konsolen ausgeliefert und die Hälfte seiner aktuellen Bestellungen erfüllt.

Was den Zeitpunkt betrifft, an dem es beabsichtigt, diese Nachfrage nach dem System zu befriedigen, stellt Playdate sogar fest, dass es erwartet, alle Vorbestellungen bis Ende dieses Jahres auszuliefern, was bedeutet, dass es hoffentlich einfacher wird, eine der kurbelbaren Konsolen ab 2024 zu bekommen.

Haben Sie ein Playdate bestellt?