Play Pass: Google startet Abo für Mobile Games noch diese Woche in den USA

Google hat in der Nacht einen Abonnementdienst für ihren Google Play Store vorgestellt. Das Prinzip erinnert an Apple Arcade: Im Service stehen hunderte Spiele und Apps bereit, die man für eine monatliche Gebühr von 5 US-Dollar ohne Werbung und In-App-Käufen nutzen darf. Maximal sechs Familienmitglieder dürfen über eine Mitgliedschaft die verfügbaren Produkte nutzen, derzeit ist der Google Play Pass jedoch nur in den USA verfügbar.

Unter den Spielen gibt es etliche große Namen, wie Limbo, Monument Valley 2, Reigns: Game of Thrones, Star Wars: KOTOR, Stardew Valley und Terraria etwa. Weitere Informationen zu diesem Dienst erhaltet ihr auf der offiziellen Website, unten findet ihr alle unterstützten Titel:

Games:

Apps:



AccuWeather: Daily Forecasts & Live Weather Reports

ISS HD Live: View Earth Live

Pic Stitch: #1 Collage Maker

Tunable: Music Practice Tools



