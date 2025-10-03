HQ

Parker ist ein cooler Hurensohn. Düster, superzynisch, böse, tödlich, klug, gewalttätig und rücksichtslos, kann er auch fürsorglich, verantwortungsbewusst, großzügig und lustig sein. Wenn Parker als Charakter richtig dargestellt wird und der Buchversion gerecht wird, die einst von einem gewissen Donald E. Westlake (der die Bücher unter dem Namen "Richard Stark" schrieb) so elegant gestaltet wurde, ist er fantastisch. Vor allem Mel Gibson bewies dies, als er Parker in Brian Helgelands wunderbarem Payback perfekt verkörperte. So sollte sich Parker verhalten, handeln, denken und argumentieren. In seine zynische Prosa, seine scharfe Zunge und sein oft unverschämt ruhiges Auftreten mischt sich ein Hang zur Gewalt. Gewalttätige, knallharte, nonchalante Gewalt - in Hülle und Fülle. Die Tatsache, dass die Firma Helgeland/Gibson nicht mehr als einen Parker-Film gedreht hat, ist an sich schon traurig. Es gibt so viel gutes Zeug dort, in den Büchern, und sie hätten zweifellos auf dem Noir-getränkten Kampf gegen The Outfit und anderen Abschaum aufbauen können, den Parker dort im Schilde führte.

Die Chemie zwischen den Darstellern stimmt nicht gut und Wahlberg liegt in der Rolle des Parker immer völlig falsch.

Play Dirty basiert nicht auf einem bestimmten Parker-Buch, sondern mischt und kombiniert gut ausgewählte Teile aus vier von ihnen, so Autor und Regisseur Shane Black. Black machte sich einen Namen als Drehbuchautor hinter Lethal Weapon, Last Scout, The Predator und später Kiss Kiss Bang Bang und The Nice Guys und wäre wahrscheinlich der richtige Mann, um Parker gerecht zu werden, zumindest auf dem Papier. Die ursprüngliche Idee war, dass Play Dirty einen schnell sprechenden Robert Downey Jr. in der Hauptrolle haben würde und dass das Drehbuch für einen Kinostart düsterer und zynischer gestaltet werden würde, aber das ist nicht passiert. Stattdessen fand Shanes Version von Parker ein Zuhause bei Amazon Prime und ihr laufender Multi-Film-Deal mit Mark Wahlberg half dabei, den Boogie Nights/Max Payne-Darsteller in die Lage der Hauptrolle zu versetzen, etwas, das nie hätte passieren dürfen.

Der patentierte Super-Zynismus der Bücher wird in der Amazon-Version meist durch schlechte Witze ersetzt.

Das liegt daran, dass Mark das ganze Charisma der Leinwand fehlt, und das schon immer getan hat. Wie in Max Payne, Me Time, Spenser Confidential, The Union, Father Stu oder Family Plan spielt Wahlberg nur eine Rolle, sich selbst, und das ohne ein Quäntchen Charisma oder Präsenz, was seine viel gehypten Blockbuster oft flach, leblos und ohne Starpower und Charme erscheinen lässt. So auch hier. Wahlbergs Interpretation von Parker ist die gleiche wie bei all seinen anderen uninspirierten Rollen, und das zynische Auftreten und die ruhige, aber harte Persönlichkeit der Figur sind verloren gegangen.

Die Geschichte ist auch eine sehr gewöhnliche Raubüberfall-Geschichte. Die Schurken sich nach einem großen Banküberfall, kommen aber (gnädigerweise) zusammen und einigen sich schließlich darauf, sich nicht gegenseitig für Verrat und Illoyalität zu töten, sondern sich gegenseitig bei einem letzten großen Raubüberfall zu helfen. Wir haben es in Red Notice gesehen. Wir haben es in Kevin Harts Lift und in 8700 anderen Filmen gesehen - und wir sehen es jetzt in Play Dirty, einem weiteren in der Reihe der flachen, dummen, unoriginellen, seelenlosen Direct-to-Streaming-Premieren, mit denen niemand Zeit verschwenden muss. Shane hat das Drehbuch mit seinen patentiert rasanten Dialogen und viel schwarzem Humor sicherlich aufgepeppt, aber da vor allem Wahlberg ihn nicht liefern kann, fallen die meisten Szenen flach. Es wäre hilfreich gewesen, wenn die Actionszenen funktionieren würden, aber das tun sie auch nicht wirklich, da viele von ihnen KI/GC-gestützt sind und nach der Hälfte des Films eher wie Zwischensequenzen aus Uncharted 3 aussehen als alles andere. Es gibt eindeutig schlimmere Effekte in der Welt des Kinos, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass die Action-Kavalkade in Play Dirty aussieht, als würde sie den ganzen Weg über so aussehen, als würde sie vorgetäuscht.

Parker als Charakter hat viel Besseres verdient und es gibt nur wenige Male, in denen mehr Potenzial und Talent verschwendet wurden als hier. Wenn wir hier von Mister No-Charisma selbst in der Hauptrolle absehen, den ich selten als "Hauptdarsteller" angetroffen habe, dann ist Shane Black natürlich in vielerlei Hinsicht brillant, genau wie Komponist Alan Silvestri, Kameramann Philippe Rousselot und Szenenbildner Owen Paterson. Es gibt hier jede Menge Talente, aber es spielt keine Rolle, wenn das Endergebnis das gleiche hässliche, nach Fernsehen riechende Chaos ist wie so viele andere dieser faden Streaming-Filme.

